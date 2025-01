Linie noua de troleibuz in Cluj-Napoca! Va lega zona Aeroportului cu un cartier din oras

O linie noua de troleibuz doreste sa fie deschis in acest an. Aceasta ar urma sa lege cartierul Gheorgheni de Aeroport si de centrul orasului, potrivit lui Emil Boc.Edilul a afirmat ca se lucreaza la aceasta linie si ca in acest an o sa fie pusa in functiune. El a mentionat si ca linia de troleibuz o sa fie nepoluanta."Avem in pregatire anul acesta o noua linie de transport care sa lege cartierul Gheorgheni de Aeroport si de centrul orasului, pe langa cele pe care le avem astazi existente. ... citește toată știrea