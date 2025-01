Linie noua de troleibuz intre cartierul Gheorgheni si Aeroport

O noua linie de transport in comun va fi infiintata anul acesta intre cartierul Gheorgheni si Aeroportul International Avram Iancu. Primarul Emil Boc a anuntat, la deschidea park and ride-ului de la aeroport ca este vorba despre o linie nepoluanta, de troleibuze, specificand ca la nivelul Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca se fac demersurile pentru implementarea acesteia."Avem in pregatire anul acesta o noua linie de transport care sa lege cartierul Gheorgheni de Aeroport si de ... citește toată știrea