Linii noi de autobuze in Floresti. Pe unde vor circula

Comuna Floresti va avea noi linii de autobuz, o data ce vor fi cumparate cele 18 autobuze electrice in proiectul pe care comuna il are in comun cu Primaria Cluj-Napoca."Pe Valea Garbaului, zona Razoare, va fi o linie de autobuz. Aici sunt foarte avansate discutiile cu asigurarea unui autobuz, sa vedem ce traseul final.De asemenea, lucrarile si de la "stramtoarea Terra" vor permite, daca nu o cursa, macar optimizarea celei existente si de asemenea, in zona stadionului va fi gandita ... citeste toata stirea