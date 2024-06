Liniile de transport nou introduse la Cluj, in prag de alegeri, circula doar in orele de varf

Doua linii de transport au fost introduse in prag de alegeri la Cluj. Vorbim despre linia 56, care aduce transportul public in cartierul Dambul Rotund, si linia 57, care uneste cartierele Gheorgheni si Intre Lacuri via Iulius Mall.Cei de la Mobilitate Cluj-Napoca spun ca din pacate cele doua linii vor circula doar in orele de varf, iar ca un serviciu de transport public sa fie o alternativa viabila autoturismului personal, acesta trebuie sa ofere frecvente previzibile si, mai ales, circulatie ... citește toată știrea