Lista cu adaposturile de razboi din Cluj-Napoca, Dej, Turda, Campia Turzii, Gherla, Dej, Huedin si Floresti

Clujul are pregatite adaposturi de razboi, acestea fiind intretinute regulat in caz de atac aerian.Romania are 4358 astfel de adaposturi, dintre care 198 sunt in judetul Cluj:162 in Cluj-Napoca, 13 in municipiul Turda, 5 in Campia Turzii, 5 in Gherla, 5 in Dej, 4 in Huedin, 3 in Floresti si 1 in comuna Mihai Viteazu.La magazinul Central este un adapost mare si doua la Aeroportul International "Avram Iancu"Vezi mai jos lista cu adaposturile:Cluj-NapocaStr. Gr. Alexandrescu nr. ... citeste toata stirea