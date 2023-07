Lista localitatilor in care locuitorii se pot pensiona mai devreme, fara a fi penalizati, a fost extinsa astazi, cu noi localitati, intre care o parte la Cluj.Aceasta, dupa intrarea in vigoare a legii nr. 212/2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Legea, publicata in Monitorul Oficial in 10 iulie, intra in vigoare azi si modifica aliniatul care include domiciliul persoanelor care se pot pensiona mai devreme. Astfel, ... citeste toata stirea