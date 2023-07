Lista localitatilor unde locuitorii vor putea sa se pensioneze cu doi ani mai repede, fara penalizare, a fost extinsa. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial luni, 24 iulie si va intra in vigoare de azi, 27 iulie.Potrivit legii, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, persoanele care au locuit in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prepararii ... citeste toata stirea