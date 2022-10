Lista rectorilor care au semnat comunicatul de sustinere a ministrului plagiator, Cimpeanu! Doar doi rectori din Cluj NU au semnat

Jurnalista Emilia Sercan publica lista rectorilor care au semnat comunicatul Consiliului National al Rectorilor in sustinerea lui Sorin Cimpeanu, in afacerea plagiatului. In afara de rectorul UBB, Daniel David, si rectorul Universitatii de Arta si Design Cluj-Napoca, Mara Ratiu, toti rectorii de la universitatile clujene au semnat comunicatul de sustinere a fostului demnitar.Sercan publica inclusiv pasaje de pe grupul de WhatsApp al rectorilor, in care apare faptul ca initiativa si textul de ... citeste toata stirea