Livrator din Cluj, accidentat de un taximetrist neatent! Era intins pe carosabil, dar soferul a verificat mai intai daca si-a stricat portiera VIDEO

Un livrator din Cluj-Napoca, care se deplasa cu bicicleta pe strada Strada Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost accidentat de un taximetrist duminica, 16 martie 2025, in jurul orei 20:25.In momentul in care livratorul a ajuns in dreptul taximetrului, soferul acestuia a deschis brusc portiera si l-a lovit in plin pe livrator, care s-a dezechilibrat si a cazut pe carosabil.Cu toate ca impactul putea duce la o tragedie, taximetristul nici macar nu s-a sinchisit sa-l ajute pe tanar sa se ridice de ... citește toată știrea