Un loc de joaca pentru copii a fost deschis azi in Manastur, in locul unei centrale termice.Acesta a fost amenajat in locul fostei centrale termice CT19.Proiectul a inclus demolarea centralei termice care se afla intre blocuri - str. Primaverii nr.4 - Grigore Alexandrescu nr. - si amenajarea in loc a unei zone de relaxare, socializare si miscare, cu arbori - 25 noi arbori cu balot prevazuti pentru plantare, sistem de irigatie, aparate de ... citeste toata stirea