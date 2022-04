Loc de joaca smart pentru copii in locul unei centrale termice situata in cel mai mare cartier din Cluj, Manastur

O centrala termica din cel mai mare cartier al Clujului, Manastur, urmeaza sa fie demolata iar in locul sau va fi amenajat un parculet smart pentru copiii din cartier dar si a unei zone de fitness in aer liber si a uneia de relaxare si socializare. Primaria a lansat o licitatie de peste 1,9 milioane lei in acest sens. Ofertele se pot depune pana in 29 mai. Dupa alegerea constructorului, acest parculet urmeaza sa fie gata in 9 luni (din care 3 luni vor dura lucrarile de demolare partiala a ... citeste toata stirea