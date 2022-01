Localitatile cu cele mai bune rate de vaccinare. In top apare si o comuna din Cluj

Platforma Ro Vaccinare publica situatia vaccinarii in Romania pe localitati, iar in clasament se afla si o comuna din Cluj. In tara din coada clasamentului european al vaccinarii (unde Romania se afla, alaturi de Bulgaria), cea mai buna acoperire vaccinala exista intr-o comuna din Timis, cu un procent de 63,47%.Situatia vaccinarii in Romania pe localitati (5 ianuarie 2022)Top. Primele localitati - in functie de procentul acoperirii vaccinale:63.47% - comuna Dumbravita, judetul Timis;62. ... citeste toata stirea