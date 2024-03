Locatarii unei cladiri din Cluj au parte de "minicutremure zilnice". Primaria a fost sesizata, dar nu a rezolvat nimic: "Se zgaltaie in fiecare zi"

Locatarul unei cladiri istorice situate in Piata Mihai Viteazu spune ca locuinta sa se zgaltaie in fiecare zi din cauza unei denivelari din strada pe care Primaria nu a reusit sa o rezolve, asta desi problema a fost semnalata de nenumarate ori.Acesta chiar a inregistrat un videoclip, in care se observa cum apa pusa intr-un pahar, pe o masa stabila, se misca. Asadar, locatarii blocului au parte de "minicutremure zilnice", fara voia lor.Locatarii ar fi facut 10 sesizari la autoritatile locale ... citește toată știrea