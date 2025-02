Locatarii unui bloc din Cluj, exasperati de galagia infernala de sub ferestrele lor: ,,Acest loc este un magnet pentru foarte multe persoane dubioase"

Clujenii care locuiesc pe o strada din Gheorgheni sustin ca bancutele amplasate in apropiere de blocurilor lor au devenit un magnet pentru oameni dubiosi.Acestia se plang ca zilnic se strang indivizi care urla, galagia fiind insuportabila chiar si cu geamul inchis. Un clujean care locuieste in zona de 7 ani spune ca zgomotele sunt exasperante, solicitand ca Primaria sa intervina.,,Sunt un locatar de pe Aleea Herculane. In spatele blocului, unde sunt geamurile noastre, sunt plasate cateva ... citește toată știrea