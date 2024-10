Locatarii unui bloc din Cluj, terorizati de un caine maidanez. Animalul s-a strecurat in cladire: ,,A inceput sa urmareasca o mama si un copil"

O clujeanca care locuieste in Marasti sustine ca, de zile bune, un caine fara stapan da tarcoale blocului in care locuieste.Animalul s-ar fi strecurat chiar si in cladire. Aceasta mentioneaza ca patrupedul a inceput sa urmareasca locatarii, cauzandu-le o stare de frica. Clujeanca cere ajutorul autoritatilor ca animalul sa fie relocat din zona.,,In ultimele zile este un caine (pare fara stapan) care se plimba prin cladirea in care locuim.Ieri a avut loc ... citește toată știrea