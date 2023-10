Locatarii unui bloc din Manastur nu se pot bucura de parcul de langa casa din cauza mizeriei lasata de unii parinti. Acestia au sesizat Primariei ca in parcul din spatele imobilului situat pe Aleea Ciucas nr.3 unii parinti isi lasa copiii "sa-si faca nevoile".Asociatia de Proprietari cere autoritatilor locale sa curete zona pentru ca "miroase ingrozitor"."Buna ziua! Asociatia de Proprietari Ciucas nr.3 sc.1 va sesizam, avand in vedere ca in spatele imobilului sc.1 este un ... citeste toata stirea