Locatarii unui bloc din Marasti au ajuns la capatul puterilor, dupa ce banca din fata blocului a devenit loc de chermeza: ,,Se imbata si urla"

Locatarii unui bloc din Marasti nu mai suporta petrecerile ad-hoc care au loc in fata blocului.Un clujean sustine ca, mai ales in weekend-uri, mai multi indivizi se strang pe banca din fata blocului unde consuma bauturi alcoolice si fac show.Petrecerile improvizate depasesc cu mult volumul normal de zgomot si au loc pana tarziu in noapte. Clujeanul solicita ... citește toată știrea