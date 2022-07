Locomotiva unui tren care circula pe ruta Galati-Cluj-Napoca a luat foc in gara din Vaslui! In vagoane se aflau 70 de persoane

Mai multe echipaje de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui au intervenit joi dimineata la un incendiu izbucnit in Statia CFR Vaslui la locomotiva unui tren.Pompierii din Vaslui intervin cu 3 autospeciale si echipaje pentru stingerea unui incendiu izbucnit in interiorul unei locomotive stationate in gara CFR Vaslui, apartinand trenului IR 1830. Locomotiva a fost decuplata de vagoane si trasa la o distanta de siguranta de aproximativ 80 metri fata de acestea. ... citeste toata stirea