Locuinta unei femei care a decedat fara mostenitori a ajuns in posesia Primariei Cluj-Napoca, acum institutia se angajeaza sa accepte si pasivul, adica datoriile decedatei, dintre care o parte sunt chiar la Primarie, acumulate dupa deces.Situatia bizara in care in Cluj-Napoca locuinta unei femei care a murit fara mostenitori a intrat in posesia Primariei dupa ce aceasta datora impozite institutiei inclusiv dupa deces a fost validata in sedinta de Consiliul Local de azi. Consilierii s-au ... citeste toata stirea