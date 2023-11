Locuitorii cartierului Andrei Muresanu acuza Primaria Cluj de dublu standard, dupa aparitia noutatii potrivit careia se impune instituirea unor sensuri unice de circulatie in cartierul Marasti. Riveranii se plang ca ei au cerut acelasi lucru si in Andrei Muresanu, insa nu s-a rezolvat nimic."La numeroasele sesizari privind faptul ca e imposibila circulatia in dublu sens pe strazi din Andrei Muresanu, facute de diversi locuitori din Cluj inclusiv pe platforma curenta, ati raspuns ca aceste ... citeste toata stirea