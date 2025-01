Locuitorii de pe o strada din Cluj nu mai pot dormi noaptea din cauza cainilor: "Ne deranjeaza, isi fac nevoile in fata portilor noastre"

Locuitorii de pe strada Spinoasa din cartierul Dambul Rotund trec, noapte de noapte, prin momente delicate, in conditiile in care nu pot dormi din cauza cainilor.De la miezul noptii si pana spre 2-3 dimineata, animalele umbla pe strada, isi fac nevoile in fata portilor locuitorilor si pe trotuar, provoaca galagie."De luni de zile, pe strada Spinoasa, incepand cu ora 12 noaptea si pana la ora 2-3 dimineata umbla caini fara stapan pe strada. Ne deranjeaza, isi fac nevoile in fata portilor ... citește toată știrea