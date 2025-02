Locuitorii unei strazi din Cluj, ingroziti ca ar putea fi loviti oricand de soferii vitezomani! O pisicuta n-a reusit sa scape: ,,E ca pe o pista de raliu"

Locuitorii unei strazi din cartierul Grigorescu se tem ca ar putea fi loviti oricand de o masina, din cauza soferilor care au transformat strada General Eremia Grigorescu in pista de raliuri.Oamenii spun ca soferii au facut deja primele victime, prin randul animalelor de companie, insa sunt ingrijorati ca in curand ar putea sa aiba loc si tragedii, avand in vedere ca in zona locuiesc si familii cu copii, dar si persoane in varsta.Clujenii cer limitatoare de viteza si treceri de pietoni ... citește toată știrea