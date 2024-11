Locuitorii unui bloc din Cluj-Napoca, terorizati de un vecin lautar care tine "concerte" in apartament: "Cu acordeonul se canta afara"

Locuitorii unui bloc de pe strada Fabricii de Zahar din Cluj-Napoca nu mai au liniste din cauza unui vecin care canta la acordeon in fiecare zi. "Concertul" din apartament se aude in intregul bloc, tulburand linistea locatarilor.Un clujean care locuieste in blocul cu pricina a formulat o sesizare catre Primaria Cluj-Napoca invocand Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala si liniste publica, solicitand ... citește toată știrea