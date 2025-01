Locul din Cluj preferat de regizori: aici s-au turnat filme timp de decenii, e unic in Romania

Un loc din Cluj pare a fi preferat de regizorii care vin sa filmeze in oras: nu e vorba despre recognoscibilele Cetatuia cu panorama sa asupra Clujului ori piata Unirii cu statuia lui Matei Corvin, ci de o strada din centrul orasului unde s-a filmat si in urma cu 70 de ani, dar si in urma cu cativa ani - si, bineinteles, in acest interval.Este vorba de strada cunoscuta ca "Strada in oglinda", actuala strada Iuliu Maniu, unde numele vine de la faptul ca aici cladirile de o parte si de cealalta ... citește toată știrea