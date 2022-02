Locurile de parcare au ajuns sa se vanda in Cluj si cu 20.000 de euro de catre persoane fizice

Locurile de parcare din oras au ajuns sa fie scoase la vanzare de proprietarii privati care au platit deja mii de euro pe ele dezvoltatorilor de la care si-au achizitionat apartamente, cu preturi de peste 1500 de euro/metru patrat in anumite cartiere, cum ar fi Gherogheni sau Buna Ziua, arata infocluj.eu. In cartierul Iris, preturile cerute de proprietari sunt de peste 700 euro/metru patrat. In Floresti, un loc de parcare la sol, costa la mica publicitate, peste 3400 de euro. Intr-o zona noua ... citeste toata stirea