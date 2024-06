Logan surprins pe contrasens pe o strada din Cluj: "Cu un BMW mai intelegeam, da' asa" - VIDEO

Un autoturism a fost surprins in dimineata zilei de 11 iunie in jurul orei 08:00, in timp ce conducea pe contrasens pe o strada din Cluj.Camera de la bordul unei masini a surprins momentul in care o masina tip Logan circula neregulamentar, pe contrasens.Soferul care a incalcat regulile de circulatie a avut noroc cu un alt participant la trafic care l-a lasat sa revina pe banda sa de mers, in timp ce din partea opusa se pot observa masini care se apropie catre Logan.Filmarea a fost urcata pe ... citește toată știrea