Londra vs. Cluj! O familie de IT-isti a deschis Cutia Pandorei pe internet: "Clujul e fain, dar scump/E un oras supraevaluat"

Dupa 11 ani de locuit in Marea Britanie, o familie de IT-isti romani se gandesc serios sa se mute in Cluj-Napoca, pentru ca au primit o oferta de munca. In incercarea de a lua o decizie bine informata, acestia au apelat la retelele sociale pentru sfaturi despre cum este viata in orasul de cinci stele, in special comparativ cu traiul din Marea Britanie.Tanara mamica a relatat pe retelele de socializare ca ea si sotul ei au doi copii sub cinci ani si isi doresc sa se poata bucura de muntii care ... citește toată știrea