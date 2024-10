LOTO 6/49: Report de peste 7,82 milioane de euro

Potrivit Loteriei Romane, duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc,La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report de peste 38,9 milioane de lei (peste 7,82 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 10,64 milioane de lei (peste 2,14 milioane de euro).La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,87 milioane de lei (aproximativ 377.500 de euro), iar la categoria a ... citește toată știrea