44 DE PERCHEZIEsII DOMICILIARE, INTR-UN DOSAR DE TRAFIC DE DROGURI SI EFECTUAREA, FARA DREPT, DE OPERAEsIUNI CU PRODUSE SUSCEPTIBILE DE A AVEA EFECTE PSIHOACTIVE.Astazi, 1 august, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, pun in aplicare 44 de mandate de perchezitie domiciliara, in locatii situate in judetele Cluj, Mures, Bihor si Bistrita - Nasaud, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor trafic de ... citeste toata stirea