Lovitura grea pentru Culita Sterp! A fost condamnat definitiv dupa accidentul de la Cluj. S-a urcat beat si sub influenta stupefiantelor la volan

Cantaretul Culita Sterp a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a provocat un accident grav in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca, fiind beat si drogat la volan.In plus, artistul nu va avea dreptul sa conduca nicio categorie de vehicule pe o perioada de trei ani si va fi obligat sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii timp de 70 de zile. El a fost acuzat de savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta ... citește toată știrea