Lovitura pentru indragitul cantaret clujean Aurel Tamas! Primaria Cluj-Napoca a cerut in instanta demolarea vilei construite ilegal in Faget

Indragitul cantaret clujean Aurel Tamas a fost actionat in judecata de Primaria Cluj-Napoca pentru a fi obligat sa demoleze o constructie pe care artistul ar fi ridicat-o fara a avea autorizatie de construire in padurea Faget.Intr-o plangere depusa la instanta, se mentioneaza ca, in decembrie 2021, Politia Locala l-a amendat pe Aurel Tamas cu 5000 de lei pentru nerespectarea Legii constructiilor 50/1991 si a dispus oprirea lucrarilor si demolarea constructiei in termen de un an.Insa, in urma ... citește toată știrea