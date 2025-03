Lovitura uriasa pentru mafia lemnului! Garda Forestiera Cluj a confiscat material lemnos in valoare de 60.000 de lei / S-au dat peste 100 de amenzi

Garda Forestiera Cluj a confiscat 240 de metri cubi de lemne, in valoare de aproape 60.000 de lei, in urma unui control desfasurat in perioada 12-13 martie 2025 pe raza judetului Bistrita-Nasaud.De asemenea, au fost aplicate peste 100 de amenzi in valoare totala de 13.000 de lei si s-au descoperit trei infractiuni la regimul silvic, respectiv fals informatic, taierea, fara drept de arbori si furt de arbori, pentru care politistii continua cercetarile in cadrul unor dosare penale.In cadrul ... citește toată știrea