Lucian Bode a cerut retragerea cartii bazate pe teza sa de doctorat, dupa verdictul de plagiat dat de UBB

Cererea a fost trimisa de ministrul de Interne catre editura dupa ce Comisia de Etica a Universitatii Babes-Bolyai (UBB) a anuntat ca "suspiciunile de plagiat in cazul Lucian Bode se confirma in marea lor majoritate", iar "teza este profund viciata", scrie Edupedu."Am primit mesaj de la ministrul Lucian Bode, cum ca a cerut editurii sa retraga cartea, iar editura a spus ca asa va face si ca nu se mai afla in circulatie sau comercializare cartea", a declarat Dacian Dragos, presedintele Comisiei ... citeste toata stirea