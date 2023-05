Ministrul de Interne, Lucian Bode, a pierdut definitiv procesul cu UBB, privind verificarea tezei de doctorat, anunta jurnalista Emilia Sercan."Curtea de Apel Cluj-Napoca tocmai a respins, in mod definitiv si irevocabil, recursul inaintat dr. Bode in dosarul in care acesta a dat in judecata Universitatea "Babes-Bolyai" (UBB) si a cerut suspendarea deciziei UBB de autosesizare pentru a-i verifica teza si pentru a coopta in comisia de analiza experti externi (pe prof. Bjola, de la Oxford, si pe ... citeste toata stirea