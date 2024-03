Lucian Mandruta la Cluj: "Suntem extraordinari in bula noastra, tot asa cum si maghiarii se simt in a lor"

Lucian Mandruta a fost la Cluj si a aflat la Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, eveniment care l-a facut sa se intrebe ce ii uneste pe romani si maghiari."Azi e ziua maghiarilor de pretutindeni.Si, inainte sa le urez cele cuvenite, o mica poveste:Ieri seara am fost la Cluj la o dezbatere privind minoritatile. Si unul dintre vorbitori, Peter Eckstein-Kovacs, mi-a ramas in minte cu o idee. Citez cu aproximatie."Aici in Transilvania noi, maghiarii, ne-am construit bula noastra confortabila in ... citește toată știrea