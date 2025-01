Lucrari ale probabil celui mai bine cotat artist roman al momentului, Adrian Ghenie, scolit la Cluj, expuse la Sibiu.Lucrarile vor fi prezentate la Muzeul National Brukenthal in toamna acestui an, a anuntat institutia de cultura. Mai exact, in septembrie, cu lucrari din colectia lui Zenoviu Haiduc. Aceasta expozitie cuprinde lucrari semnate de artisti importanti ai artei romanesti contemporane, care reflecta o gama variata de abordari, de la neoavangarda anilor '60 pana la practici ... citește toată știrea