Lucrari artistice din materiale reciclate, expuse si vandute la Cluj in folosul refugiatilor ucrainieni, expozitia e accesibila si nevazatorilor

Lucrari artistice din materiale reciclate, expuse si vandute la Cluj in folosul refugiatilor ucrainieni, expozitia e accesibila si persoanelor nevazatoare.O expozitie cu lucrari realizate din produse reciclate si neconventionale se deschide maine dupa-masa la Centrul de Cultura Urbana Casino din parcul central din Cluj-Napoca. Expozitia este un manifest pro cultural despre aportul pe care femeile il aduc in societate atat pe timp de pace, cat si in vreme de razboi, si este organizata de ... citeste toata stirea