Lucrari de arta ale doi supravietuitori ai holocaustului, intr-o expozitie la Cluj.E vorba de doi supravietuitori ai lagarului de la Moghilev - Erno Klein Si Rozsa Gottlieb.Romania marcheaza din 2004 Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului, in memoria miilor de cetateni romani de nationalitate evreiasca, deportati in Transnistria din 9 octombrie 1941. In acest an, Muzeul Etnografic al Transilvaniei organizeaza o expozitie care evoca viata si opera a doi supravietuitori ai lagarului de ... citeste toata stirea