Lucrari de asfaltare in Floresti! Se lucreaza pe Valea Garbaului, la Metro si pe Razoare

Lucrarile de modernizare, asfaltare cai de acces si infiintare trotuare continua in cadrul proiectelor de investitii in infrastructura, la nivelul comunei Floresti pentru anul 2022, anunta primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu.La sfarsitul lunii trecute au fost realizate lucrari de asfaltare carosabil si trotuare pe o lungime de aproximativ 300 de metri liniari, pe strada Valea Garboului, mai spune edilul."Lucrarile de anvergura demarate la inceputul lunii iunie pe strada Razoare, in zona ... citeste toata stirea