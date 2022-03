Lucrari de constructie cu "surprize". Un barbat a vrut sa insele o clujeanca cu 5.000 de lei, insa politistii i-au stricat afacerea

Un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Galati, a incercat sa insele o clujeanca. Galateanul i-a promis femeii in varsta de 49 de ani ca va efectua lucrarile de constructie a unui container modular, in schimbul caruia cele doua persoane ar fi convenit asupra sumei de 9.500 de lei.In urma executarii partiale a lucrarii, barbatul a primit un avans de 5.000 de lei, insa ulterior, acesta nu a mai putut fi contactat de femeie."La data de 28 februarie a.c., in urma activitatilor investigative ... citeste toata stirea