Lucrari de intretinere cu asfaltare pe sectorul de drum judetean DJ 103Z lacul Micesti - Tureni

Consiliul Judetean Cluj a demarat o serie de lucrari de intretinere curenta si periodica pe sectorul de drum lacul Micesti - Tureni, situat pe drumul judetean DJ 103Z.Astfel, lucrarile de intretinere, in ansamblu, vizeaza sectorul in lungime de peste 12 kilometri cuprins intre km 6+600 si km 18+975. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea sectorului dintre km 6+600 si km 8+875, in lungime de 2,275 km.Reamintim, in acest context, faptul ca sectorul cuprins intre km 8+875 si km 18+975 a fost