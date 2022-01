Lucrari POIM - municipiul Campia Turzii

In luna ianuarie investitiile in infrastructura de apa si apa uzata din municipiul Campia Turzii, din cadrul contractului ,,CL-7-Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera", au continuat in municipiul Campia Turzii pe strazile Nicolae Titulescu, Samuil Micu si Siretului.Compania de Apa Aries S.A. implementeaza "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020" co-finantat ... citeste toata stirea