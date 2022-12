Lucrarile la noua hidrocentrale din Romania ar trebui sa fie terminate pana in 2026. Ce spun oficialii nostri

Lucrarile la noua hidrocentrale, ale caror santiere au fost blocate in ultimii ani, vor putea fi reluate, inclusiv in arii naturale protejate.Decizia a fost luata prin ordonanta de urgenta, pentru a creste productia de energie. Asta dupa ce o lege similara a fost declarata neconstitutionala in aceasta toamna. Acum, oficialii spun ca actuala criza energetica justifica decizia.Pana in 2026, in Romania ar trebui sa fie terminate lucrarile la noua hidrocentrale amplasate pe mari rauri care ... citeste toata stirea