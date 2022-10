Lucrarile la Parcul Stefan cel Mare, din spatele Teatrului National, sunt in "usoara intarziere". Boc spune ca de vina ar fi ploile din septembrie

Ordinul de incepere a lucrarilor la Parcul Stefan cel Mare a fost semnat de Emil Boc in 6 septembrie 2021. Atunci edilul clujean a declarat ca 10 luni vor fi suficiente pentru finalizarea proiectului, suntem insa in octombrie 2022, iar lucrarile sunt din nou intr-o "usoara intarziere". Desi termenul pentru Parcul de la Teatru a fost lung, constructorii l-au depasit, iar rezultatul ar putea sa ii nemultumeasca pe clujeni care nu s-au asteptat la betonarea masiva a parcului.Reamintim ca in luna ... citeste toata stirea