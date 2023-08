Segmentul Chetani-Campia Turzii al Autostrazii Transilvania ar putea fi terminat pana la sfarsitul anului, daca vremea tine cu constructorii, a anuntat Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu."Termenele pe care le-am auzit de la constructor, am vazut toata lucrarea, de la un capat la altul, ar putea fi sfarsitul acestui an cand sa fie finalizata aceasta lucrare. Stiti foarte bine, ea a inceput prin 2016-2017, din pacate nu a mers in ritmul dorit, s-a reziliat contractul, iar anul trecut in ... citeste toata stirea