"Lucrurile bune sa se adune la Cluj: Am votat pentru un oras ca afara/ Iar Clujul este pe cale sa devina un oras ca afara!"- Emil Boc, primar Cluj

Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boca mers astazi la sectia de votare din cartierul clujean Zorilor, acolo unde este arondat, impreuna cu sotia. Edilul este foarte increzator in viitorul Clujului.In declaratia sa la iesirea de la urne, Boc a subliniat importanta transformarii Clujului intr-un model european si a reafirmat angajamentul pentru o Romanie puternica in cadrul Uniunii Europene."Lucrurile bune sa se adune la Cluj: Am votat pentru un oras ca afara, pentru ca daca dorim o tara ... citește toată știrea