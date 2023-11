Cersetorii din Cluj-Napoca au prins tot mai mult tupeu. Tot mai multe situatii ies la iveala in care oamenii sunt de-a dreptul amenintati sau injurati de catre cei care le cer "bunavointa". Intr-o sesizare catre Primaria Cluj, un sofer precizeaza ca fenomenul devine periculos, mai ales ca cersetorii ii abordeaza pe multi clujeni care se afla la volan in acel moment."La stop, strada Dragalina cu strada Horea, este o femeie in varsta printre masini cu ceva flori in mana. Daca am spus ca nu ... citeste toata stirea