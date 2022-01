Ludovic Orban, despre Citu: Nu pot da cu piciorul in cineva care e cazut la pamant si care in curand va fi schimbat si din functia de presedinte al PNL

Fostul presedinte al PNL, Ludovic Orban, afirma ca nu mai doreste sa il critice pe actualul lider al partidului Florin Citu pe motiv ca nu poate sa dea "cu piciorul in cineva care este cazut la pamant si care in curand va fi schimbat si din functia de presedinte al PNL", relateaza G4media.ro.Reamintim ca Florin Citu l-a contracandidat pe Orban, anul trecut, in toamna, la sefia PNL, avand sprijinul total al unor lideri liberali ardeleni, mai ales al primarului Clujului, Emil Boc.Ludovic ... citeste toata stirea