Ludovic Orban ii cere lui Ciuca sa renunte la candidatura la presedintie si sa o sustina pe Elena Lasconi: "Treziti-va!"

Ludovic Orban, fost lider al PNL, i-a adresat un mesaj dur actualului presedinte al partidului, Nicolae Ciuca, in contextul alegerilor prezidentiale din 2024. Orban il indeamna pe Ciuca sa renunte la candidatura sa si sa o sustina pe Elena Lasconi, despre care sustine ca este singurul candidat cu sanse reale de a intra in turul doi si de a infrunta pe liderul PSD, Marcel Ciolacu."Daca mai aveti o urma de onoare, de realism si de respect fata de romanii care cred in valorile liberale, faceti ce ... citește toată știrea