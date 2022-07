Luna Buck sau Superluna: Cea mai mare luna plina din 2022

Azi-noapte am avut parte de cea mai mare luna plina din 2022. Astrul ceresc a fost cel mai aproape de Pamant, iar Superluna a putut fi admirata in toata splendoarea sa.Luna se poate observa de indata ce apune Soarele, chiar in partea estica a boltii instelate. A fost o seara impresionanta pentru amatorii de evenimente astronomice, care au putut admira cea mai mare luna plina de anul acesta. Astrul ceresc a fost mai mare si mult mai stralucitor decat o luna plina obisnuita. Explicatia este una ... citeste toata stirea